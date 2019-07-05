شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز بدر يتفقد أعمال تنفيذ محطة الكهرباء رقم (3) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، يرافقه مسؤولو الجهاز، أعمال تنفيذ محطة الكهرباء رقم 3 التي يجري تنفيذها بالمدينة بطاقة إجمالية (120 م .ف. أ) والمتوقع نهوها في 7/2020، لتخدم الأحياء الثاني والخامس، ومناطق شمال المدينة وشمال الحي السابع ومشروع «ابني بيتك».

كما تفقد رئيس الجهاز أعمال توسعات مدخل المدينة من ميدان الحرية حتى ميدان الجامعة الروسية، وذلك لتخفيف الزحام المروري بمدخل المدينة.

وتابع «مندور» أعمال تركيب عدد 9 طلمبات مياه بطاقة إنتاجية 720 لتر/ث للطلمبة الواحدة بمحطة المياه رقم 5، وذلك لمواكبة زيادة الاستهلاك بالمدينة، ولتقليل مدة انقطاع المياه في الفترات السابقة.