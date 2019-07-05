شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مواقف القليوبية: رقابة صارمة على المواقف لمنع استغلال السائقين للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيطرت حالة من الهدوء وعدم الزحام على محطات الوقود بالقليوبية، بعد إعلان وزارة البترول، صباح الجمعة عن الزيادة الجديدة لأسعار الوقود بنزين والسولار والبوتاجاز، والتي جري تطبيقها منذ التاسعة من صباح اليوم الجمعة.

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من جانبه، أكد محمد عبد الهادي، مدير المواقف بالقليوبية، أنه سيجري رقابة صارمة على المواقف عن طريق لجان مشكلة تتابع الحركة لمنع أي سائقين يخالفوا التعليمات أو يقوموا بزيادة الأجرة عن التعريفة الرسمية واتخاذ الإجراءات ضدهم.

وأضاف «عبد الهادي» في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك تجمعا للأتوبيسات داخل مجمع مواقف بنها وهي جاهزة للتحرك للدعم في حالة امتناع أي من السائقين عن تحميل الركاب، مشيرا إلى أن المحافظة لم تتلق شكاوى حتى الآن والأمور تسير بصورة طبيعية، مطالبا المواطنين بالإبلاغ فورا عن أي انتهاك من قبل السائقين.

وتقرر اليوم رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيه للتر من 6.75 جنيهات، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه، وزاد سعر البنزين 95 إلى 9 جنيهات للتر من 7.75 جنيه، والسولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه للتر‪.‬

وتضمن القرار زيادة في سعر اسطوانات البوتاجاز للاستهلاك المنزلي بحيث زادت من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي و130 جنيها بدلا من 100 جنيه.

كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه بدلا من 3500 جنيه للطن في السابق.