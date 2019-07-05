شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر فيديو للحظة انفجار بسيارة فى ولاية هطاى جنوبى تركيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو للحظة انفجار بسيارة فى بلدة ريحانلى بولاية هطاى جنوبى تركيا.
وأكدت وسائل إعلام تركية مقتل شخصين وإصابة آخران بجروح جراء انفجار بسيارة فى بلدة ريحانلى بولاية هطاى جنوبى تركيا.
وقالت مصادر أمنية تركية، الجمعة، إن الحادث وقع في شارع محمد عاكف أرصوي، على بعد نحو 750 مترا عن مبنى القائمقامية.
ولفت إلى توجه العديد من سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الانفجار.
وأوضح أن المعلومات الأولية تفيد بمقتل شخصين كانا على متنها.
كانت هذه تفاصيل خبر ننشر فيديو للحظة انفجار بسيارة فى ولاية هطاى جنوبى تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.