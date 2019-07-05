قطع المياه بمساكن كفر طهرمس ومتفرعاته والمشابك 8 ساعات مساء اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن قيامها بتنفيذ أعمال تحويل خط مياه الشرب قطر 300 مم ضمن أعمال تحويل المرافق التى تجرى لنقل الخطوط المتعارضة مع أعمال الرصف والتطوير بشارع ترعة عبدالعال 1 بحى بولاق الدكرور مما يضطرها إلى قطع المياه لمدة 8 ساعات تبدأ الساعة الــ 10 مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة الــ 6 من صباح غدا السبت. وأعلنت الشركة أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى: "شارع مساكن كفر طهرمس ومتفرعاته ، منطقة المشابك". Advertisements ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بمراعاة توفير الإحتياجات اللازمة للمواطنين من المياه فى المناطق المتأثرة بالإنقطاع والإلتزام بالمواعيد المحددة للإنتهاء من الأعمال. وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشأت الحكومية والخاصة بتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب على أن يتم توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك إلى تلك المناطق بالإضافة إلى تخصيص رقم طوارئ 125 للطوارئ وإستقبال طلبات وإحتياجات المواطنين.

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