شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تطلق مبادرة للكشف المجانى عن حالات ضعف وفقدان الإبصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت محافظة الجيزة بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر قافلة طبية للكشف على العيون بالمجان لأهالى المحافظة بمركز شباب أرض اللواء.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن القافلة تأتى ضمن مبادرة نور الحياة التى أطلقها رئيس الجمهورية للكشف المجانى للعيون على مستوى المحافظات والاكتشاف والعلاج المبكر لحالات ضعف وفقدان الإبصار.

وأشار المحافظ أن القافلة أستهدفت كبار السن وتلاميذ المرحلة الابتدائية ويتم تقديم الادوية اللازمة والنظارات الطبية للحالات المصابة وتحويل الحالات التى تستدعى تدخل جراحى لمستشفيات القوات المسلحة والشرطة مؤكداً على أهمية إجراء هذا الكشف بسن الطفولة لتدارك أى مشكلات وتصحيحها مبكراً لما لتلك المشكلة الصحية من تداعيات سلبية فى التحصيل الدراسى.

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وأضافت الدكتورة لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة أن خطوات التقدم للكشف من خلال القافلة يتم أولاً بالتسجيل على الخط الساخن 15118 والمخصص لتسجيل الحالات التى سيتم الكشف عليها ضمن المباردة وسوف يتم التواصل مع الحالات لإجراء الكشف الطبى عليها.

ويذكر أن المباردة نور الحياة بدأت المرحلة الأولى فبراير الماضى بـ11 محافظة من ضمنها الجيزة وتستهدف الكشف على 147 ألف مواطن و660 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية وإجراء 20 ألف عملية مياه بيضاء وتسليم 132 ألف نظارة طبية للتلاميذ.

ومن جانبه قال تامر عبد المنعم القائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر أن الصندوق ينفذ مبادرة نور الحياة بتمويل مالى قدره مليار جنية طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتم تخصيص الحساب رقم 037037 بمختلف البنوك المصرية لاستقبال المساهمات فى هذه المبادرة.