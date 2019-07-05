محافظ القاهرة يترأس غرفة العمليات لبحث زيادة تعريفة السيرفيس والنقل العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، من غرفة عمليات الديوان، بحث زيادة هيئة النقل العام وتعريفة ركوب سيارات السيرفيس والتاكسى الأبيض، وذلك عقب تحرير سعر المواد البترولية. وترأس محافظ القاهرة غرفة عمليات المحافظة، بحضور قيادات المحافظة ورئيس هيئة النقل العام اللواء رزق على، ومدير مشروع سرفيس القاهرة اللواء عمرو جمجوم، لبحث زيادة أجرة هيئة النقل العام وسيارات السرفيس، وأجرة مواقف الأقاليم عقب تحرير سعر المواد البترولية.

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