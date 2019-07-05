مدير "سرفيس القاهرة": 15% زيادة في الأجرة بعد رفع أسعار البنزين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء عمرو جمجوم، مدير مشروع السرفيس بالقاهرة، إنه تم الاتفاق بشكل نهائي على زيارة تعريفة الركوب بخطوط المواصلات بنحو 15%، في أعقاب قرار الحكومة برفع أسعار المنتجات البترولية.

وأضاف "جمجوم" في تصريحات لمصراوي، اليوم الجمعة: "كنا في اجتماع عاجل مع محافظ القاهرة منذ الثامنة صباحًا، وتم الاتفاق على الزيادة الجديدة وفِي انتظار تصديق المحافظ عليها لبداية العمل بها خلال ساعات".

كانت الحكومة قررت صباح اليوم الجمعة، زيادة أسعار المنتجات البترولية.

وارتفع سعر بنزين 80 ليصبح 6.75 جنيه/لتر، وسعر بنزين 92 ليصبح 8 جنيهات/لتر، وسعر بنزين 95 ارتفع إلى 9 جنيهات/لتر، كما ارتفع سعر السولار إلى 6.75 جنيه/لتر.

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وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.

وأشاد صندوق النقد الدولي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، بمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدا أن "مصر تسير على الطريق الصحيح"، خاصة مع زيادة معدلات النمو لأعلى مستوى في نحو 10 سنوات، والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم، وخفض معدلات البطالة.

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