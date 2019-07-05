محافظ الجيزة: إطلاق مبادرة "نور الحياة" بمركز شباب أرض اللواء

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة - أ ش أ:

أعلن محافظ الجيزة أحمد راشد إطلاق قافلة طبية للكشف عن أمراض العين بالمجان لأهالي المحافظة بمركز شباب أرض اللواء بالتنسيق مع صندوق "تحيا مصر".

وقال المحافظ إن القافلة تأتي ضمن مبادرة "نور الحياة" التي أطلقها رئيس الجمهورية للكشف المجاني على العيون على مستوى المحافظات والاكتشاف والعلاج المبكر لحالات ضعف وفقدان الإبصار.

وأضاف أن القافلة تستهدف كبار السن وتلاميذ المرحلة الابتدائية ويتم تقديم الأدوية اللازمة والنظارات الطبية للحالات المصابة وتحويل الحالات التي تستدعي التدخل الجراحي للمستشفيات.. مؤكدا أهمية إجراء الكشف المبكر لتدارك أي مشكلات وتصحيحها.

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من جانبها، قالت الدكتورة لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة إن خطوات التقدم للكشف من خلال القافلة تتم أولا بالتسجيل على الخط الساخن 15118 والمخصص لتسجيل الحالات التي سيتم الكشف عليها ضمن المبادرة.. لافتة إلى أنه سيتم التواصل مع الحالات لإجراء الكشف الطبي عليها.

يذكر أن مبادرة "نور الحياة" بدأت المرحلة الأولى منها في فبراير الماضي بـ 11 محافظة من ضمنها الجيزة وتستهدف الكشف على 147 ألف مواطن و660 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية وإجراء 20 ألف عملية مياه بيضاء وتسليم 132 ألف نظارة طبية للتلاميذ.

بدوره، قال تامر عبد المنعم القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر" إن الصندوق ينفذ مبادرة "نور الحياة" بتمويل مالي قدره مليار جنيه، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.. مشيرا إلى أنه تم تخصيص الحساب رقم 037037 بمختلف البنوك المصرية لاستقبال المساهمات في هذه المبادرة.