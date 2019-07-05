بعد ارتفاع أسعار الوقود.. الداخلية: انتشار أمني لمواجهة حالات الجشع بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

عززت الأجهزة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية من انتشارها بالمواقع الخدمية ومواقف السيارات ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود لمواجهة الزيادات غير المُبررة في الأسعار.

وانتشرت الخدمات الأمنية في كل المواقع الخدمية "المواقف، المخابز، مستودعات البوتاجاز، منافذ بيع السلع الغذائية، محطات الوقود" بالإضافة للميادين والشوارع الرئيسية لرصد أية حالات غير مبررة لزيادة الأسعار أو زيادة تعريفة الركوب بالمواقف أكثر من النسبة التي قررتها إدارة المواقف بالمحافظة والتعامل الفوري مع أية شكاوى يتم رصدها أو تلقيها من المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تلاعبه بالأسعار.

وأفادت المتابعة بوجود حالة من الاستقرار الأمني بكل المواقف ومنافذ بيع كل السلع التموينية والغذائية والتزام كل السائقين ومنافذ البيع بالأسعار وعدم المغالاة في تقديم الخدمات وسط تفهم وتجاوب من المواطنين.

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وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.

وأشاد صندوق النقد الدولي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، بمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدا أن "مصر تسير على الطريق الصحيح"، خاصة مع زيادة معدلات النمو لأعلى مستوى في نحو 10 سنوات، والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم، وخفض معدلات البطالة.



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