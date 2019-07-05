القبض على 23 تاجر مخدرات في حملة أمنية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: وجهت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حمة أمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي المواد المخدرة. وأسفرت جهود الحملة التي استهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة، عن ضبط 23 متهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وضُبط بحوزتهم 640 جرام حشيش، و147 جرام هيروين، و1000 جرام بانجو، و680 قرصا مخدرا. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وباشرت النيابة التحقيق.

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