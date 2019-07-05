أخبار مصر | ننشر القائمة النهائية للمرشحين على مقعد رئيس مهندسي بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر القائمة النهائية للمرشحين على مقعد رئيس مهندسي بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية، القائمة الأولية للمرشحين على مقعد رئيس النقابة الفرعية بالبحيرة، حيث ضمت القائمة اسمين وهم "أشرف وجيه، حمدي الخولي".

على أن تجري نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة البحيرة، العملية الإنتخابية بالمحافظة لإختيار رئيس النقابة الفرعية، خلفا للمهندس عادل رزق، لوفاته، وذلك يوم الجمعة 19 يوليو الجاري، بدءا من الساعة 10 صباحا، حتى السادسة مساء، تحت إشراف المهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد للنقابة العامة للمهندسين، ورئيس لجنة الإشراف على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة البحيرة.

ودعت النقابة أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالبحيرة بالمشاركة فى الانتخابات، فى مقر النقابة بدمنهور.

وأعلنت أنه فى حال وجود إعادة على منصب رئيس نقابة البحيرة، فسيتم إجرائها يوم الجمعة 26 يوليو الجاري.