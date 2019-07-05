أخبار مصر | "والي": "التضامن" وقعت أكثر من 17 بروتوكولا في إطار "حياة كريمة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "والي": "التضامن" وقعت أكثر من 17 بروتوكولا في إطار "حياة كريمة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، حول الخطوات التنفيذية التي تمت حتى الآن، في إطار مبادرة حياة كريمة، علي أنه تم تعبئة جهود الجمعيات الأهلية واستعراض أهم محاور عملهم وقطاعات العمل التي يتميزون بها، ومدى استعدادهم للاشتراك في المبادرة الرئاسية، وبدء الاستعانة بملفات توصيف القرى للوقوف على الاحتياجات الأساسية لتلك القرى، واستكمال البيانات ببحوث ميدانية لمسح احتياجات القرى واستكمال قاعدة بيانات الأسر الفقيرة.

ونوهت والي أن وزارة التضامن وقعت أكثر من ١٧ بروتوكولًا مع الجمعيات الأهلية المتخصصة والمتميزة في التنمية الريفية، مؤكدة أن التركيز خلال الفترة المقبلة سوف يكون علي بناء الانسان صحيًا وتعليميًا.