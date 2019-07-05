أخبار مصر | نقيب المهندسين يطالب بحل أزمة 50 مهندسا من العاملين بالكويت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المهندسين يطالب بحل أزمة 50 مهندسا من العاملين بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، بحل أزمة عدد من المهندسين المصريين خريجي الفنون الجميلة قسم العمارة العاملين في دولة الكويت، والذي يقترب عددهم من الخمسين مهندسًا، والتي تعترض جمعية المهندسين الكويتية على الاعتراف بمؤهلاتهم الدراسية.

وأشار ضاحي في اجتماعه بنظرائه العرب أن المجلس الأعلى للجامعات المصري يجيز شهادة خريج كلية الفنون الجميلة قسم العمارة، وكذلك نص المادة الخامسة من اللائحة الخاصة بجمعية المهندسين الكويتية والتي تعطي الحق بالانتساب لكل مهندس من جنسية أخرى طالما أنه حاصل على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها أو أعلى في الهندسة أو العمارة من جامعة أو معهد معترف به من الجهات المختصة.

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كما أوضح نقيب المهندسين في الاجتماع بأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية أصدرت قرارًا في عام 2006 بأحقية اعتماد المهندس غير الكويتي مهندسًا منتسبًا طالما كان حاصلًا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها أو أعلى في الهندسة أو العمارة.

وأكد ضاحي، علي أنه إذا كان قد حدث تغيير في لائحة جمعية المهندسين الكويتية خلال عام 2019 يعرض المهندسين المقيمين في الكويت والمنتسبين فعليًا للجمعية للضرر فإن هذا التغيير لن يضر فقط بالمهندس المصري بل سيشمل كل المهندسين الوافدين للعمل في الكويت من كل الدول العربية ونحن في حاجة لتفسير ذلك الأمر مع احترامنا الكبير لزملائنا في الكويت الشقيقة.

من جانبه أوضح رئيس جمعية المهندسين الكويتية أن عددا من المهندسين يأتون للعمل بالكويت وهم خريجي كليات ومعاهد خاصة ليست معتمدة ولذلك تم الاتفاق مع اتحاد المهندسين العرب على تشكيل لجنة مختصة للكشف على شهادات هؤلاء المهندسين إذا كانت معتمدة أم لا... وفي حالة اعتمادها من جهات مختصة يتم اعتمادهم لدى جمعية المهندسين بالكويت.