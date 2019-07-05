أخبار مصر | "النقل": سبتمبر المقبل الانتهاء من تصنيع نموذجين من عربات الركاب الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل": سبتمبر المقبل الانتهاء من تصنيع نموذجين من عربات الركاب الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، عن لقاء وزير النقل مع وفد شركة ترانسماش هولدينج وذلك لمتابعة تنفيذ عقد تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب والتي سبق توقيعها بين هيئة سكك حديد مصر والتحالف الروسي المجري الممثل في شركة ترانسماش هولدينج.

وكما تم استعراض الخطوات التنفيذية للصفقة والتي تعتبر الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية حيث سيتم الانتهاء من تصنيع عدد ٢ عربة نموذج بحلول سبتمبر القادم وسيتم إرسال الأولى إلى المجر ليتم اختبارها والحصول على شهادة الأمان الأوروبية والنموذج الآخر سيتم إرساله لمصر لاختباره بخطوط هيئة سكك حديد مصر تمهيدا لتوريد أول دفعة من العربات بعد إنهاء الاختبارات على الشبكة، وفقًا للجدول الزمني المحدد بين الجانبين.

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وأوضح مسئولو الشركة أن الإجراءات الخاصة بالتفعيل المادي سيتم الانتهاء منها قريبا مبدين اهتمام كبير للتعاون مع وزارة النقل في مجال تصنيع وصيانة وعمل العمرات الخاصة بجرارات السكك الحديدية، بالإضافة إلى تصنيع عربات مترو الانفاق ونقل التكنولوجيا الخاصة بها إلى مصر والمساهمة في توطين هذه الصناعة في مصر.

وأفادت النقل أنه بالنسبة للتعاون بين الجانبين في مجال مترو الانفاق فإن الوزارة تولي أهمية كبيرة بإعادة تأهيل الخط الأول للمترو وأنه بمجر الإنتهاء من الاجراءات الخاصة بالطرح والترسية والبدء في التنفيذ سيتم طرح المناقصة الخاصة بتصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفاً جديداً للخط الأول ضمن خطتها لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب

وأكدت النقل على أهمية التعاون بين الجانبين في مجال صيانة وعمرة جرارات السكك الحديدية خاصة مع الاهتمام الكبير بتدعيم قوة الجر للاسطول الحالي لهيئة السكك الحديدية.