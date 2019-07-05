شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بحدائق أكتوبر وأسيوط الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إن جهاز المدينة بالتنسيق بين مأموري الضبط القضائي وإدارة الأمن بالجهاز، ولجان التفتيش بصندوق الإسكان الاجتماعي، قاموا بشن حملة تفتيش على وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة ابني بيتك 2، لضبط الوحدات المخالفة، وللتأكد من أن الوحدات قد ذهبت إلى مستحقيها، كما تم تحرير محاضر للمخالفين، والذين قاموا بتحويل أنشطة الوحدات من سكني إلى تجاري أو غير ذلك، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وفي سياق متصل، أكدت المهندسة جيهان عمار، القائمة بتسيير أعمال جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، استمرار حملات التفتيش على الوحدات المخالفة بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، مشيرة إلى أنه تم تحرير محاضر للمخالفين من قبل مندوبي الضبطية القضائية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، طبقا لما هو متبع من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وكذا رصد نسب الإشغال للوحدات بالمشروع، تمهيداً للعمل على توفير أنشطةٍ متعددة لجذب المواطنين.