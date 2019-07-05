شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يوجه بشن حملات على محطات بيع الوقود ومواقف السيارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أن محطات البنزين المنتشرة بكافة أنحاء المحافظة وعلى الطرق السريعة تعمل بشكل طبيعي، وأن كافة المنتجات البترولية المتنوعة متوفرة بمنافذ التسويق وفق الأسعار المعمول بها في السوق حالياً.

ووجه المحافظ المواطنين الإبلاغ عن أي محطة وقود تقوم بكتابة أسعار جديدة للبنزين والسولار فورا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها وتحويل مسؤوليها للنيابة العامة، وذلك عبر الخط الساخن 114 أو عبر تليفونات شكاوى المحافظة «01220055008-0115354422-01002782373».

كما وجه محافظ القليوبية اللواء نبيل عدلي مدير إدارة مرور القليوبية، بمتابعة جميع مواقف السيارات وشن حملات مستمرة لإحكام السيطرة على من يخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد على استمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من تلك الممارسات الغير قانونية.

وكانت قد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بأن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة على النحو التالى:

البوتاجاز المنزلي 65 جنيهاً للأسطوانة

التجاري 130 جنيهاً للأسطوانة

بنزين 95- 9 جنيهات للتر

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بنزين 92- 8 جنيهات للتر

بنزين 80- 6.75 جنيه للتر

الكيروسين 6.75 جنيه للتر

السولار 6.75 جنيه للتر

المازوت (للأسمنت والطوب وباقي القطاعات) 4500 جنيه للطن مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهربية.

الغاز الطبيعي للمنازل

الشريحة الأولى (من صفر- 30 متراً مكعباً) 235 قرش/م3

الشريحة الثانية (ما يزيد على 30 متراً مكعباً- 60 م3) 310 قرش/م3

الشريحة الثالثة (ما يزيد على 60 متراً مكعباً) 360 قرش/م3 .