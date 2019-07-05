القوى العاملة: تدريب 45 شابًا من ذوى الاحتياجات الخاصة على متطلبات سوق العمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف مبادرة "مصر بكم أجمل" فى محافظة الإسكندرية، والتى تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، عملها غدا السبت بعقد برنامجها التدريبى الثانى لمدة 6 أيام، لتدريب 45 شابا من الجنسين من ذوى القدرات الخاصة على متطلبات سوق العمل وريادة الأعمال.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج التدريبى يشمل كيفية التغلب على صعوبات العمل ومواجهة الآخرين، وشرحا لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، فضلا عن قانون العمل 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة، والتدريب على أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وكيفية إعداد السيرة الذاتية للتقدم لأى عمل.

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وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم تخصيص جزء من البرنامج التدريبى للتدريب على ريادة الأعمال وكيفية إعداد دراسة الجدوى لإقامة مشروع صغير أو متناهى الصغر، ويتم خلال البرنامج توفير فرص العمل المناسبة لذوى الإعاقة، وتوجيه الراغبين فى إقامة مشروعات إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتابعتهم حتى تنفيذ مشرعاتهم.

وقالت عطيات سيد أبوزيد، مسئول ملف مبادرة مصر بكم أجمل: إن المبادرة يتم تنفيذها على مرحلتين، المرحلة الأولى تستهدف 6 محافظات : الاسكندرية، والشرقية، والدقهلية، وبنى سويف، واسيوط، وأسوان، والمرحلة الثانية تستهدف باقى أنحاء محافظات الجمهورية لتقييم الاستفادة للأشخاص ذوى القدرات الخاصة.

وأشارت إلى أن نسبة الاقبال على المبادرة من شباب الجنسين فاقت كل التوقعات بالبرنامج الأول بالنظر إلى أنه كان مرحلة تجريبية، وتزايدت بالبرامج اللاحقة، وذلك بعد نجاح البرنامج الأول واستفادة المتدربين من البرنامج وتوفير فرص العمل ودعم تنفيذ بعض المشروعات للراغبين بريادة الأعمال.