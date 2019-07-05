شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان: عددنا وصل 60 ألفا ويجب وقف نظرية "الطبيب الكشكول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن عدد أطباء الأسنان وصل حاليا إلى 60 ألف طبيب، بالإضافة إلى وجود توقعات بزيادة سنوية بـ10 آلاف طبيب، مما يتطلب تفعيل التخصصات الدقيقة داخل كليات طب الأسنان، ووقف نظرية "الطبيب الكشكول" الذى يعمل فى كافة التخصصات مثل: الخلع والتركيب، والحشو، والتركيبات بأنواعها، مما يتيح فرص أكبر للعمل للجميع.

وأوضح عبد الهادى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك 13 تخصص بطب الأسنان، منهم: أشعة الفم والأسنان، هستولوجى الفم، باثولوجى الفم، الاستعاضه الصناعية والتى تضم "زراعة الأسنان، والتركيبات المتحركة، والتركيبات الجراحية"، علاج الجذور، العلاج التحفظى، التركيبات الثابتة، طب أسنان الأطفال، التقويم، علاج اللثة وأمراض الفم، الجراحة "الفم، الوجه والفكين، مفصل الفك"، مما يعنى وجود متسع للعمل لاستيعاب الأعداد.