شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين يطالب نظيره الكويتى بحل أزمة 50 مهندسا من خريجى الفنون الجميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، بحل أزمة عدد من المهندسين المصريين خريجى الفنون الجميلة، قسم العمارة العاملين فى دولة الكويت، والذى يقترب عددهم من الخمسين مهندسًا، مشيرا إلى أن جمعية المهندسين الكويتية تعترض على مؤهلاتهم الدراسية.

وأشار ضاحى، خلال كلمته فى اجتماع رؤساء الهيئات لاتحاد المهندسين العرب، والمنعقد بتونس، أن المجلس الأعلى للجامعات المصرى يجيز شهادة خريج كلية الفنون الجميلة، قسم العمارة، وكذلك نص المادة الخامسة من اللائحة الخاصة بجمعية المهندسين الكويتية، والتى تعطى الحق بالانتساب لكل مهندس من جنسية أخرى، طالما أنه حاصل على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها أو أعلى فى الهندسة أو العمارة من جامعة أو معهد معترف به من الجهات المختصة.

وأوضح نقيب المهندسين فى الاجتماع، أن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية، أصدرت قرارًا فى عام 2006 بأحقية اعتماد المهندس غير الكويتى مهندسا منتسبا طالما كان حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها أو أعلى فى الهندسة أو العمارة.

وأكد ضاحى، على أنه إذا كان قد حدث تغيير فى لائحة جمعية المهندسين الكويتية خلال عام 2019 يعرض المهندسين المقيمين فى الكويت والمنتسبين فعليًا للجمعية للضرر، فإن هذا التغيير لن يضر فقط بالمهندس المصرى بل سيشمل كل المهندسين الوافدين للعمل فى الكويت من كل الدول العربية، مطالبا بتفسير ذلك الأمر من جانب جمعية المهندسين الكويتية.