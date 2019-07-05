شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: تصنيع نموذجين من عربات القطار الجديدة سبتمبر المقبل لاختبارهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى مسئولى وزارة النقل وفد شركة ترانسماش هولدينج، لمتابعة تنفيذ عقد تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب والتى سبق توقيعها بين هيئة سكك حديد مصر والتحالف الروسى المجرى الممثل فى شركة ترانسماش هولدينج.

واستعرضت الوزارة الخطوات التنفيذية للصفقة والتى تعتبر الأضخم فى تاريخ السكك الحديدية المصرية حيث سيتم الانتهاء من تصنيع 2 عربة نموذج بحلول سبتمبر القادم وسيتم إرسال الأولى إلى المجر ليتم اختبارها والحصول على شهادة الأمان الأوروبية والنموذج الآخر سيتم إرساله لمصر لاختباره بخطوط هيئة سكك حديد مصر تمهيدًا لتوريد أول دفعة من العربات بعد إنهاء الاختبارات على الشبكة، وفقا للجدول الزمنى المحدد بين الجانبين كما أوضح مسئولو الشركة أن الإجراءات الخاصة بالتفعيل المادى سيتم الانتهاء منها قريبًا.

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كما أبدى مسئولى ترانسماش، الاهتمام الكبير للتعاون مع وزارة النقل فى مجال تصنيع وصيانة وعمل العمرات الخاصة بجرارات السكك الحديدية بالإضافة إلى تصنيع عربات مترو الأنفاق ونقل التكنولوجيا الخاصة بها الى مصر والمساهمة فى توطين هذه الصناعة فى مصر.

وأكدت الوزارة، أنه فيما يتعلق بالتعاون بين الجانبين فى مجال مترو الانفاق فإن الوزارة تولى أهمية كبيرة بإعادة تأهيل الخط الأول للمترو وأنه بمجر الانتهاء من الاجراءات الخاصة بالطرح والترسية والبدء فى التنفيذ سيتم طرح المناقصة الخاصة بتصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفاً جديداً للخط الأول ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب

كما أكدت الوزارة على أهمية التعاون بين الجانبين فى مجال صيانة وعمرة جرارات السكك الحديدية خاصة مع الاهتمام الكبير بتدعيم قوة الجر للأسطول الحالى لهيئة السكك الحديدية.