شكرا لقرائتكم خبر عن بتعويضات 30.9 مليون جنبه.. إحباط محاولتي تهريب أدوية بشرية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الإدارة العامة لحركة وفحص الحاويات بجمارك الدخيلة، برئاسة سعيد جاد بجمرك الدخيلة، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1978 .

في المحاولة الأولى تم تشكيل لجنة جمركية لكشف مشمول 4 حاويات أرقام DFSU 14444277، EGHU3428124 ,TCLU 3675536 , EGHU3506778 قادمة من بإسم شركة ش. للاستيراد والصنف الوارد طبقا للمستندات عبارة عن كيماويات داخل شكاير مرقوم سولفات صوديوم 25 كيلو جرام، وبالمعاينة الفعلية للحاويات الأربعة تبين وجود 1568 كرتونة بها 966 ألف عبوة مستحضرات تجميل متنوعة منها كريم أساس ماركة كاتريس، فلورمار، سي فورا، بريتي وكريم خافي للعيوب ماركة ماي بلين، لاجيرل، وأقلام كحل ماركة فلورمار، وام ان، بورجوا وآى شادو ماركة نود وغيرها وأقلام روج ماركة هو دا بيوتى منها السائل والمط وماسكرة ماركة ماى بلين، فلورمار وماسك للوجه وأنواع أخرى من المستحضرات ماركات عالمية ومناشئ مختلفة داخل داخل كراتين مخبأة خلف الشكاير .

وتمت عملية الكشف والمعاينة في حضور كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية والأستاذ مجدى الأنصارى رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية المشرف على الإدارة المركزية لجماركالمنطقة الشمالية والغربية وحسام حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة وتقدر التعويضات المستحقة ب 30 مليون و571 ألفا و216جنيها .

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تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات.

وفي المحاولة الثانية تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب برئاسة محمود فرغلى مدير عام جمارك الموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية .

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط السعودية رقم 812 القادمة من جدة اشتبه رجال الموانئ الجوية والأمن الجمركي والفحص ومكافحة التهرب الجمركي في الراكب م. ا. ب مصري الجنسية لملاحظتهم لوجود أجسام معتمة عند تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY وبالعرض على مدير الجمرك قرر تكليف لجنة جمركية لتفتيش أمتعته حيث تبين وجود 20 عبوة دواء بشري مرقوم herceptin trastu24 mab بداخل كل علبة عدد ٢ أمبول به سائل شفاف اللون + ١ أمبول به مسحوق أبيض اللون صلاحيته حتى ٢٠٢٢/٧ وهى خاصة بعلاج الأورام مخبأة وموزعة بحقائبه بين طيات ملابسه وقدرت التعويضات المستحقة بـ 280 ألف جنيه.

وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 34 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.