شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على الزيادات في أسعار الوقود خلال 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس الوزراء رفع أسعار المنتجات البترولية اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة.

ويأتي ذلك وفقا لخطة الحكومة المصرية التي تهدف إلى رفع الدعم بصورة كلية عن مختلف أنواع المحروقات وصولا إلى السعر العالمي.

وتراوحت الزيادات في أسعار الوقود الجديدة من 16 إلى 30%، حيث ارتفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيهات (بنسبة بلغت 18.5%)، والبنزين 80 أوكتين إلى 6.75 (حوالي 22.7%)، والبنزين 95 أوكتين إلى 9 جنيهات (حوالي 16.1%).

وقدرت وزارة المالية فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية «2019-2020» بنحو 52.9 مليار جنيه، مقارنة مع 89 مليار جنيه في السنة المالية «2018-2019» التي انتهت في 30 يونيو.

وتنشر «المصري اليوم» زيادات أسعار الوقود خلال الـ5 سنوات الأخيرة في التقرير التالي:

زيادة سعر الوقود 2014

في يونيو 2014، أعلنت الحكومة زيادة قدرها 50% على البنزين والسولار، وقفز سعر لتر بنزين 80 من 90 قرشا إلى 160 قرشا، وبنزين 92 ارتفع سعر اللتر إلى 180 قرشا، كما زاد سعر بنزين 95 حينها إلى 6.25 جنيه.

زيادة سعر الوقود 2016

بالتزامن مع قرار تعويم الجنيه أمام الدولار في 4 نوفمبر 2016، ارتفعت أسعار البنزين والسولار في نفس توقيت تعويم الجنيه تماشيا مع حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي والحكومة وتنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي الذي اشترط الموافقة على حصول الحكومة على قرض 12 مليار دولار مقابل زيادة أسعار الوقود وتم تنفيذ ذلك وأصبحت الأسعار على النحو التالي:

بنزين 80 من 1.6 جنيه للتر إلى 2.35 جنيه للتر، بزيادة قدرها 75 قرشا.

بنزين 92 من 2.6 جنيه إلى 3.5 جنيهات للتر، بزيادة 90 قرشا.

السولار من 1.6 جنيه إلى 2.35 جنيه للتر، بعد زيادة 55 قرشا.

غاز السيارات من 1.1 جنيه إلى 1.6 جنيه للتر، بزيادة 50 قرشا.

زيادة سعر الوقود 2017

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وفي 29 يونيو 2017، أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين مجددا ضمن خطة رفع الدعم عن الوقود، لتصبح:

بنزين 80: 3.65 جنيهات للتر بدلا من 235 قرشا.

بنزين 92 : 5 جنيهات للتر بدلا من 350 قرشا.

السولار: 235 قرشا إلى 3.65 جنيهات.

البوتاجاز: من 15 جنيها إلى 30 جنيها للأسطوانة.

زيادة سعر الوقود يونيو 2018:

زاد سعر بنزين 80 من 3.65 جنيهات إلى 5.5 جنيهات للتر الواحد، أي بنسبة 50 %.

زاد سعر بنزين 92 من 5 جنيهات إلى 6.75 جنيهات.

زاد سعر بنزين 95 من 6.6 جنيهات إلى 7.75 جنيهات.

كما ارتفع سعر أسطوانات البوتاجاز المنزلى من 30 جنيها إلى 50 جنيها، بينما ارتفع سعر الأسطوانة التجاري من 60 جنيها إلى 100 جنيه، أي بنسبة 66%.

وجاءت الزيادات الجديدة اليوم الجمعة 2019 كالتالي:

بنزين 95: سعر اللتر 9 جنيهات بدلا من 7.75 قرش.

بنزين 92: سعر اللتر 8 جنيهات بدلا من 6.75 قرش.

بنزين 80: سعر اللتر 6.75 جنيه بدلا من 5.50 قرش.

السولار: سعر اللتر 6.75 جنيه بدلا من 5.50 قرش.

أسطوانة البوتاجاز: 65 جنيها بدلا من 50 جنيها للاستخدام المنزلي ومن 110 جنيه إلى 130 جنيها للاستخدام التجاري.

تمويل السيارات بالغاز 3.5 جنيه للمتر المكعب بدلا من 2.75 جنيه للمتر المكعب.

المازوت: 4500 جنيه.