شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على نسب الزيادة في أسعار الوقود الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن مجلس الوزراء رفع أسعار المنتجات البترولية اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة. وجاءت أسعار الوقود الجديدة على النحو التالي: - سعر بنزين 80 ارتفع إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه للتر، بنسبة زيادة تقدر بنحو 22.7%. - سعر بنزين 92 ارتفع إلى 8 جنيهات للتر من 6.75 جنيه للتر، بنسبة زيادة تقدر بنحو 18.5%. Advertisements - سعر بنزين 95 ارتفع إلى 9 جنيهات للتر من 7.75 جنيه للتر، بنسبة زيادة تقدر بنحو 16.1%. - سعر السولار والكيروسين ارتفع إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه للتر، بنسبة زيادة تقدر بنحو 22.7%. - سعر أنبوبة غاز منزلي ارتفع إلى 65 جنيهاً من 50 جنيهاً بنسبة زيادة تقدر بنحو 30%. - سعر أنبوبة غاز تجاري مطاعم ارتفع 130 جنيهاً من 110 جنيهات بنسبة زيادة تقدر بنحو 30%. - محطات تمويل السيارات بالغاز 3.5 جنيه للمتر المكعب ارتفاعاً من 2.75 جنيه للمتر المكعب. كانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية «2019-2020» بنحو 52.9 مليار جنيه، مقارنة مع 89 مليار جنيه في السنة المالية «2018-2019» التي انتهت في 30 يونيو.

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