شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة ترفع أسعار الوقود (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة على النحو التالي: بنزين 95: سعر اللتر 9 جنيهات بدلا من 7.75 قرش. بنزين 92: سعر اللتر 8 جنيهات بدلا من 6.75 قرش. Advertisements بنزين 80: سعر اللتر 6.75 جنيه بدلا من 5.50 قرش. السولار: سعر اللتر 6.75 جنيه بدلا من 5.50 قرش. أسطوانة البوتاجاز: 65 جنيها بدلا من 50 جنيها للاستخدام المنزلي ومن 110 جنيه إلى 130 جنيها للاستخدام التجاري. تمويل السيارات بالغاز 3.5 جنيه للمتر المكعب بدلا من 2.75 جنيه للمتر المكعب. المازوت: 4500 جنيه.

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