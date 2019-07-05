بينها شقة بالإسكان الاجتماعي.. 5 مقترحات حكومية لتحسين أوضاع الأطباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تشغيل عدد من المستشفيات النموذجية بالمحافظات، وكذا تحفيز الفريق الصحي للعمل وخاصة بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية، وذلك بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، ومسئولي الوزارتين، ووزارة المالية.

وأكد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض موقف تشغيل 49 مستشفى نموذجياً على مستوى الجمهورية، 30 منها تتبع وزارة الصحة، و19 مستشفى جامعيا تتبع وزارة التعليم العالي، حيث كلف رئيس الوزراء بسرعة اتخاذ القرارات اللازمة لتشغيل هذه المستشفيات، التي ستقدم خدمات متميزة للمرضي لحين تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وفي الوقت نفسه تحفيز الأطباء للعمل بها.

ووافق رئيس الوزراء - بصورة مبدئية - على بعض المقترحات التي طرحها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار في ضوء تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الصحي مع زيادة التحفيز للأطباء بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية، سواء بزيادة القيمة المالية لبدل "النوبتجيات" أو السهر، مع توفير السكن المناسب لأعضاء الفريق الصحي العاملين في المحافظات الحدودية والمناطق النائية، وكذا منح أعضاء الفريق الصحي العاملين في المحافظات الحدودية والنائية أولوية للالتحاق ببرامج الدراسات العليا والزمالة المصرية، والبورد المصري، كما تم عرض مقترح تخفيض المدة الزمنية البينية اللازمة للترقي لأعضاء الفريق الصحي العاملين في المحافظات الحدودية والنائية.

Advertisements

وطالب رئيس الوزراء بإعداد تصور محدد مع وزارة المالية بالتكلفة المالية، وآلية التمويل، وكذا إعداد السند التشريعي الخاص بهذه المقترحات.

وعرضت وزيرة الصحة والسكان موقف المستشفيات النموذجية التابعة لها، وخطة تشغيلها، ومقترحاتها لتحفيز الأطباء للعمل بهذه المستشفيات وكذا بالمحافظات الحدودية، والمناطق النائية، مٌشيرة إلى أن الوزارة تقدم عدداً من المزايا لمن يعملون بهذه المناطق.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الوزراء إلى أن الاجتماع شهد - أيضاً - طرح فكرة أن يتم توفير وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للأطباء في المحافظات الحدودية والمناطق النائية، مع إعفائهم من شروط الحصول على هذه الوحدات، بهدف توطينهم في هذه المناطق، وتقديم الخدمة الطبية لأهاليها، وأعلن رئيس الوزراء موافقته المبدئية، مٌطالباً بتقديم تصور مُحدد بالمحفزات المطلوبة لعرضها على مجلس الوزراء، وسرعة البدء بالتطبيق.

​