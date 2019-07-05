أول صور لمحطات البنزين بعد تطبيق الأسعار الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن مجلس الوزراء، أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة 9 صباح اليوم الجمعة 5 يوليو.

ورصدت عدسة الخليج 365، محطات للوقود بعد دقائق من تطبيق الأسعار الجديدة.

وكانت مصادر بقطاع البترول، قالت لمصراوي، في وقت سابق اليوم، إن زيادة أسعار المواد البترولية يبدأ تطبيقها اعتبارا من الساعة 9 صباح اليوم.

وبحسب بيان صحفي للوزارة اليوم، جاءت الأسعار كالتالي:

بنزين 80: 6.75 جنيه

بنزين 92: 8 جنيهات

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بنزين 95: 9 جنيهات

سولار: 6.75 جنيه

أسطوانة البوتاجاز: 65 جنيها

المازوت: 4500 جنيه

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.

وأشاد صندوق النقد الدولي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، بمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدا أن "مصر تسير على الطريق الصحيح"، خاصة مع زيادة معدلات النمو لأعلى مستوى في نحو 10 سنوات، والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم، وخفض معدلات البطالة.