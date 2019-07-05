خاص.. ننشر المستندات المطلوبة لتحويل الأراضي الزراعية بالقاهرة لمبانِ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قرارًا بشأن دراسة استنزال الأراضي الزراعية من الحيز الزراعي بجميع أحياء القاهرة وخاصة أحياء (المعادي - دار السلام - حلوان) والسماح للراغبين من أصحاب الشأن التقدم بطلباتهم للحي التابع بدءًا من أول يوليو وحتى 31/7/2019 .

وينشر الخليج 365 المستندات المطلوبة الخاصة بتحويل الأراضي الزراعية الواقعة بنطاق محافظة القاهرة إلى مبانِ سكنية وفقا لقرار المحافظ رقم 1222 لسنة 2019.

أولًا.. بيانات مقدم الطلب وتشمل:.

- الاسم واللقب

- محل الإقامة الحالي

- رقم الهاتف

- بطاقة الرقم القومي

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​ثانيًا.. بيانات الأطيان المطلوب رفع الصبغة الزراعية وضريبة الأطيان عنها وتشمل:.

- المساحة الفعلية للأرض بالفدان والقيراط والسهم

- الموقف الحيازي للأرض (إذا كانت محيزة يرفق رقم الحيازة الزراعية وإذا كانت غير محيزة يتم إرفاق صور المعاينات وأرقامها)

- تقديم ما يفيد مكان الأرض من حيث الحوض والناحية

- اسم صاحب التكليف بضرائب الأطيان

- صفة الطالب لانسبة لصاحب التكليف

- سبب التلف للأرض الزراعية