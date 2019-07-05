محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قرارًا بشأن دراسة استنزال الأراضي الزراعية من الحيز الزراعي بجميع أحياء القاهرة وخاصة أحياء (المعادي - دار السلام - حلوان) والسماح للراغبين من أصحاب الشأن التقدم بطلباتهم للحي التابع بدءًا من أول يوليو وحتى 31/7/2019 .
وينشر الخليج 365 المستندات المطلوبة الخاصة بتحويل الأراضي الزراعية الواقعة بنطاق محافظة القاهرة إلى مبانِ سكنية وفقا لقرار المحافظ رقم 1222 لسنة 2019.
أولًا.. بيانات مقدم الطلب وتشمل:.
- الاسم واللقب
- محل الإقامة الحالي
- رقم الهاتف
- بطاقة الرقم القومي
ثانيًا.. بيانات الأطيان المطلوب رفع الصبغة الزراعية وضريبة الأطيان عنها وتشمل:.
- المساحة الفعلية للأرض بالفدان والقيراط والسهم
- الموقف الحيازي للأرض (إذا كانت محيزة يرفق رقم الحيازة الزراعية وإذا كانت غير محيزة يتم إرفاق صور المعاينات وأرقامها)
- تقديم ما يفيد مكان الأرض من حيث الحوض والناحية
- اسم صاحب التكليف بضرائب الأطيان
- صفة الطالب لانسبة لصاحب التكليف
- سبب التلف للأرض الزراعية
كانت هذه تفاصيل خبر خاص.. ننشر المستندات المطلوبة لتحويل الأراضي الزراعية بالقاهرة لمبانِ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.