شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لجان متخصصة لفحص زراعات القطن ومكافحة آفة المحصول لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت عدة لجان من قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، ومعهد وقاية النبات، والإدارة المركزية لمكافحة الأفات الزراعية، ومعهد أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية، ومديريات الزراعة، حملات مرورية وفحص زراعات القطن الصيفى لمكافحة أفة المحصول .

قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، إن هناك لجان مرورية على جميه الزراعات الصيفية وخاصة القطن لزيادة الإنتاج ومكافحة أفة القطن، مؤكدا أنه تم توفير جميع احتياجات ومستلزمات ومبيدات مكافحة الافة الموسم الحالى كإجراءات احترازية، خاصة بعد نشر أصناف جديدة مبكرة النضج وعالية الانتاج من القطن المصرى.

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن هناك تكليفات للإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بتوفير جميع مبيدات افة القطن ومستلزمات المصائد وبدائل المبيدات اللازمه للمكافحة طبقا للمساحات التى يتم زراعتها من القطن، حيث يتم الاعتماد على المبيدات الحيوية كأساس للمكافحة وكذا المكافحة الحيوية لتقليل الاعتماد على المبيدات.

وأوضح "الشناوى"، أنه منذ بدء زراعات المحصول الصيفى، تم توفير جميع مستلزمات الإنتاج من اسمدة وتقاوى ومبيدات، بالإضافة الى لجان مرورية ومتابعة لمتابعة عمليات صرف الأسمدة طبقا للجان المعاينة والأرض المنزرعة فعليا، وحملات أخرى لحث المزراعين على زيادة المساحات المنزرعة من المحصول الصيفى وخاصة الذرة للحد من الاستيراد.