شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الجمعة.. الأخبار المتوقعة 5 يوليو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وسفير مصر لدى بيروت نزيه النجاري مقر الهيئة العامة للكتاب بلبنان، بعد نجاح الوزارة في استعادة فرع الهيئة في شارع الصيداني بمنطقة الحمراء برأس بيروت، بعد توقف دام لأكثر من 8 سنوات.

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يلتقي المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن، في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

تُقام 4 مؤتمرات صحفية لمدربي 4 منتخبات متأهلة لدور الـ 16 لكأس الأمم الإفريقية، حيث تبدأ فى الحادية عشر صباحًا لمنتخب نيجيريا، يعقبه في الثانية عشر إلا ربع لمنتخب الكاميرون، وفى تمام الثانية عشر والنصف يقام المؤتمر الصحفي لمنتخب مدغشقر، وتختتم المؤتمرات بمنتخب الكونغو الديمقراطية في الواحدة والربع.

يلتقي منتخبا المغرب وبنين، في السادسة مساء، على ستاد السلام، كما يلتقي منتخبا أوغندا والسنغال، في التاسعة مساء، على ستاد القاهرة، وذلك في إطار مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري.