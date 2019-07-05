حافز وزيادة 100 جنيه كل 3 سنوات.. تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، وفقا للقانون رقم 79 لسنة 2019 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020، وجرى إعداد هذا المشروع، الذي يقضي بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة المختلفة.

وينشر الخليج 365 تفاصيل مشروع القرار في 11 معلومة تتضمن حافزًا تكميليًا وزيادة للحد الأدنى 100 جنيه كل 3 سنوات.

أولًا: يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أو العامل، اعتبارًا من أول يوليو 2019 عند شغله للدرجة الوظيفية على النحو التالي.

- الحد الأدنى للدرجة الوظيفية الممتازة 7 آلاف جنيه شهريًا.

- الحد الأدنى للدرجة العالية 5 آلاف شهريًا.

- الحد الأدنى لدرجة مدير عام 4 آلاف شهريًا.

- الحد الأدنى للدرجة الأولى 3500 جنيه شهريًا.

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- الحد الأدنى للدرجة الثانية 3 آلاف جنيه شهريًا.

- الحد الأدنى للدرجة الثالثة 2600 جنيه شهريًا.

- الحد الأدنى للدرجة الرابعة 2400 جنيه شهريًا.

- الحد الأدنى للدرجة الخامسة 2200، جنيه شهريًا.

- الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه شهريًا.

ثانيًا: يزيد الحد الأدنى للراتب الشهري بمبلغ 100 جنيه بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة

ثالثًا: صرف حافز تكميلي يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.