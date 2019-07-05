مباريات دور الـ 16 في أمم أفريقيا أبرز الأخبار المتوقعة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تلتقي أربعة منتخبات اليوم في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم، ونرصدها في السطور التالية:

بيروت.. تفتتح وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وسفير مصر لدى لبنان السفير نزيه النجاري، مقر الهيئة العامة للكتاب بلبنان، بعد نجاح الوزارة في استعادة فرع الهيئة في شارع الصيداني بمنطقة الحمراء برأس بيروت، بعد توقف دام لأكثر من 8 سنوات.

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موسكو.. يلتقي المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن، في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

الإسكندرية.. تقام 4 مؤتمرات صحفية لمدربي 4 منتخبات متأهلة لدور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية، حيث تبدأ فى الحادية عشر صباحا لمنتخب نيجيريا، يعقبه في الثانية عشر إلا ربع لمنتخب الكاميرون، وفى تمام الثانية عشر والنصف يقام المؤتمر الصحفي لمنتخب مدغشقر، وتختتم المؤتمرات بمنتخب الكونغو الديمقراطية في الواحدة والربع.

القاهرة.. يلتقي منتخبا المغرب وبنين، في السادسة مساء، على ستاد السلام، كما يلتقي منتخبا أوغندا والسنغال، في التاسعة مساء، على ستاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري.