​"50 جنيهًا للمتر وبالتقسيط".. 8 معلومات عن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وينشر الخليج 365 أبرز ملامح اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك وفقًا لعدد من نواب لجنة الإسكان -التي شاركت في إعداد اللائحة- في تصريحات خاصة، لمصراوي.

- وضعت اللائحة خطوات تيسيرية على المواطنين من أجل سداد قيمة الغرامات.

- تتضمن اللائحة إمكانية تقسيط مبالغ الغرامات التي تبدأ من 50 جنيهًا وحتى 2000 جنيه للمتر.

- إنشاء لجان تقدير في كل محافظة لتحديد قيمة الغرامة على المتر في كل منطقة.

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- تنظم اللائحة عملية الموقف القانوني للدعاوى والقضايا المنظورة أمام القضاء في الوقت الحالي وكيفية إنهاء كافة هذه الخلافات والدعاوى عن طريق التصالح في المخالفة من قبل المواطن.

- تنشأ وفقًا للائحة 3 أنواع من اللجان (الحصر - التقييم - السلامة الإنشائية) التي لكل منها دور هام في القانون.

- وفقًا للائحة ينشأ بكل محافظة لجنة مختصة تتولى استقبال المواطنين والبدء معهم في تنفيذ إجراءات التصالح وبحث الطلبات والمستندات المطلوبة منهم وتوعيتهم بكيفية إجراءات التظلم من قرار اللجنة في الحالات التي تتطلب ذلك.

- تحدد فئات رسوم طلب التصالح، من خلال اللجنة الفنية،والذي سيتم احتسابه طبقًا لحجم الأعمال المخالفة ومسطحها وذلك بحد أقصى 5 آلاف جنيه للطلب أو حسب حجم المخالفة وبناء عليها سيتم تحديد الرسم.

- توجيه الحصيلة المالية جراء التصالح للخزانة العامة للدولة، من أجل دعم مشروعات البنية التحتية من (محطات المياه - الصرف الصحي - دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي) وغيرها من المشروعات الخدمية.