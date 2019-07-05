حدث ليلًا| زحام بمحطات بنزين واتفاق على تشكيل مجلس سيادي بالسودان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول الأزمة الليبية.

وشهدت بعض محطات البنزين في القاهرة والسويس زحامًا.

السيسي يبحث مع ترامب هاتفياً تسوية الأزمة الليبية

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا مساء الخميس، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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بالصور- زحام بمحطات بنزين في القاهرة

شهدت بعض محطات البنزين في القاهرة، الساعات الأولى من اليوم الجمعة، زحامًا، رغم عدم صدور أي قرارات بشأن رفع الدعم عن الوقود.

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بالصور.. زحام أمام محطات وقود في السويس

شهدت بعض محطات الوقود في السويس، زحامًا من السيارات الملاكي والميكروباص، ليلة اليوم الجمعة.

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وزيري: لن نتوقف عن محاولات استرداد رأس تمثال توت عنخ آمون

قال الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلي للآثار، إن الوزارة مستمرة في التواصل مع السفارة المصرية بلندن لملاحقة المتورطين في بيع الآثار المصرية المهربة، وخاصة رأس تمثال توت عنخ آمون، المقرر عرضه للبيع في المزاد يوم الخميس المقبل.

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تفاصيل احتماع "خطة النواب" مع 3 وزارات لتنفيذ موازنة "البرامج والأداء"

كشفت سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ إستراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، تفاصيل اجتماعها مع مسئولي وزارات المالية والتخطيط والري.

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رئيس الجمارك: نحرص على مساندة ودعم الصناعة والمنتجات الوطنية

أكد رئيس مصلحة الجمارك السيد كمال نجم الحرص على مساندة ودعم الصناعة والمنتجات المحلية الوطنية من أجل دفع عملية التنمية ومنح القطاع الخاص فرصة حقيقية للاستثمار في شتى المجالات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للمشاركة في عملية التنمية .

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محافظ جنوب سيناء: البوابات الأمنية بشرم الشيخ تحمل رمز السلام العالمي

قال خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن جميع البوابات الأمنية والسياج الأمني بشرم الشيخ تحمل رمز السلام العالمي كرسالة سلام للعالم أجمع ورسالة لمنع الحروب والإضطهاد ضد الإنسانية.

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أسامة كمال: أتمنى زيادة إيرادات السياحة لـ 400%

قال الإعلامى أسامة كمال إنه كان يتمنى زيادة إيرادات السياحة بشكل أكثر مما أعلنه البنك المركزى لتكون أكثر من 400% وأكثر مشيرا إلى أن انتعاش الحركة السياحية يساعد على خلق فرص عمل للكثير من الشباب.

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"صحة النواب": التأمين الصحي سيكفل الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة

قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن خروج قانون التأمين الصحي للنور جاء إيمانًا من القيادة السياسية بأهمية صحة المواطن المصري وضرورة تقديم خدمة طبية مميزة بطريقة ميسرة.

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توفيق عكاشة عن أداء المنتخب المصري: "عايزين نتمتع بلعب فريقنا"

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه تابع مباريات مصر ضمن بطولة الأمم الأفريقية، معقبًا: "أداء المنتخب المصري تعبان".

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5 رسائل من وزير الخارجية لأفريقيا حول إطلاق منطقة التجارة الحرة

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يفتح آفاق جديدة للتكامل والتنمية في ربوع القارة، مشيراً إلى أن المنطقة الحرة تُعد مشروعاً قارياً رائداً.

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التأمين الصحي: ضم جميع مواطني بورسعيد بلا استثناء للمنظومة

قال الدكتور أحمد حماد، المنسق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي، إن المشروع يغطي كافة الأمراض لجميع المشتركين وأن جميع مواطني بورسعيد بلا استثناء سيتم ضمهم لمنظومة التأمين الصحي.

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بالصور.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تحتفل بذكرى عيد الاستقلال الـ 243

احتفلت السفارة الأمريكية بالقاهرة، مساء الخميس، بذكرى عيد الاستقلال الـ 243 للولايات المتحدة الأمريكية.

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بعد فيسبوك وإنستجرام وواتس.. تعطل "آي كلاود" في مصر وعدة دول

تعطلت خدمة "آي كلاود" التابعة لشركة أبل الأمريكية، في مصر وعدة دول حول العالم، بحسب ما أفاد مستخدمون على موقع تويتر.

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الجيش الليبي يسقط طائرة حربية حاولت قصف مدينة ترهونة

تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي من إسقاط طائرة حربية من طراز (ميج 23)، كانت تحاول قصف مدينة (ترهونة) غربي ليبيا.

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اتفاق في السودان على تشكيل مجلس سيادي

توصل كل من المجلس الانتقالي العسكري في السودان وقوى الحرية والتغيير إلى اتفاق بشأن تشكيلة المجلس السيادي في البلاد، بعد يومين من المفاوضات المباشرة.

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ترامب في احتفالية يوم الاستقلال: سنغرس علمنا قريباً على سطح المريخ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس في كلمته بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي إن علم بلاده سيتم غرسه قريباً على سطح كوكب المريخ.

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بوتين: روسيا تشعر بالقلق إزاء تسلل المسلحين من سوريا إلى ليبيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إن روسيا تشعر بالقلق إزاء تسلل المسلحين من (إدلب) السورية إلى ليبيا.

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بوتين يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، الخميس ، على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا وبدء الحوار بين الأطراف الليبية.

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