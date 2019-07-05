13290 جنيهًا للمتر.. تفاصيل وشروط طرح 7 قطع أراضي بالعاصمة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 7 قطع أراضي مخصصة لإقامة أنشطة خدمية بحي "R3" في مدينة العاصمة الإدارية الجديدة بشكل استثماري، وذلك عن طريق التخصيص المباشر.

وينشر الخليج 365 تفاصيل طرح قطع الأراضي بالأسعار التي تصل إلى 13290 جنيهًا والمساحات التي تتراوح من 1200م2 إلى 11000م2.

​القطعة الأولى

تبلغ مساحتها 1690.4 م2 بمركز خدمات منطقة الفيلات على أن يتم تخصيصها لإقامة نشاط فندقي، على أن تكون النسبة البنائية 30% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، وتكون (أرضي - 3 أدوار متكررة) على أن يتم التنفيذ في مدة أقصاها 3 سنوات، كما يبلغ السعر التقديري للمتر فيها 10480 جنيهًا.

القطعة الثانية

تبلغ مساحتها 4085.8 م2، بمركز الخدمات الرئيسي، على أن يتم تخصيصها لإقامة نشاط تجاري، على أن تكون النسبة البنائية 40% من إجمالي مساحة الأرض، وتكون (أرضي - دورين متكرر) على ان يتم التنفيذ في مدة أقصاها 3 سنوات، ويبلغ السعر التقديري للمتر 13290 جنيهًا.

القطعة الثالثة

تبلغ مساحتها 2270 م2 بمركز الخدمات الفرعية، على أن يتم تخصيصها لإقامة نشاط إداري، وتكون النسبة البنائية 40% من إجمالي مساحة الأرض، وتكون (أرضي - دورين متكرر) ويتم تنفيذ المشروع في مدة أقصاها 3 سنوات، ويبلغ السعر التقديري للمتر 9340 جنيهًا.

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القطعة الرابعة

تبلغ مساحتها 10662.9 م2 واقعة بمكز الخدمات الفرعي، على أن يتم تخصيصها لإقامة مدرسة، بحيث تكون النسبة البنائية 30% من إجمالي يالمساحة المخصصة، وارتفاع (أرضي - دورين متكرر) على أن يتم تنفيذها في مدة أقصاها 5 سنوات، ويكون السعر التقديري للمتر 4710 جنيهات.

القطعة الخامسة

تبلغ مساحتها 1289 م2 بمركز الخدمات بمنطقة العمارات، على أن يتم تخصيصها لإقامة حضانة، بحيث تكون النسبة البنائية 40% من إجمالي المساحة المخصصة، والارتفاع (أرضي - دورني متكرر) على أن يتم التنفيذ خلال 3 سنوات، ويبلغ السعر التقديري للمتر 7375 جنيهًا.

القطعة السادسة

تبلغ مساحتها 3830 م2 واقعة بمركز الخدمات الرئيس، على أن يتم تخصيصها لإقامة نشاط تجاري، بحيث تكون النسبة البنائية 40% من إجمالي المساحة المخصصة، والارتفاع (أرضي - دورين متكرر) على أن يتم التنفيذ خلال 3 سنوات، ويبلغ السعر التقديري للمتر 13290 جنيهًا.

القطعة السابعة

تبلغ مساحتها 6566.2 م2 واقعة بمركز الخدمات الفرعية، على أن يتم تخصيصها لإقامة مدرسة، بحيث تكون النسبة البنائية 30% من إجمالي مساحة الأرض المخصصة، والارتفاع (أرضي - دورين متكرر) على أن يتم التنفيذ خلال 5 سنوات، ويبلغ السعر التقديري للمتر فيها 4995 جنيهًا.