شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مشروعًا استثماريًا بجامعة سوهاج بتكلفة 812 مليون جنيه.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جامعة سوهاج، جامعة عمرها ليس بالكبير بالمقارنة للجامعات الأخرى إلا أنها تسعى بشتى الطرق إلى وضع نفسها فى المقدمة، وذلك من خلال تطوير بنيتها التحتية من خلال خططها الاستثمارية تعكس مدى الاهتمام التى توليه الدولة المصرية للبنية التحتية فى مجال التعليم، وذلك لإدراكها أنه الأساس القوى للانطلاقة التنموية، ومن ثم تعمل جاهدة على ضخ المليارات للاهتمام بالمرافق الداعمة للعملية التعليمية لاستيعاب أجيالاً جديدة كل عام من الطلبة والطالبات.



”الخليج 365” يقدم للقارئ أهم المشروعات الاستثمارية عقب التواصل مع الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.



وأشار عزيز، إلى أن مشروعات الجامعة ما هى إلا جزء من تلك التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، خلال الخمس سنوات الأخيرة بربوع مصر، فى إطار خطة 2030 للتنمية المستدامة.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أن المشروعات الإنشائية الجديدة هى:

1 - مشروع مبنى الإدارة المركزية بتكلفة 95.9 مليون جنيه.

2 - مشروع مبنى كلية العلوم رقم 1 "مبنى المعامل" بتكلفة 41.2 مليون جنيه.

3 - مشروع مبنى كلية العلوم رقم 2 "مبنى الفصول" بتكلفة 33.9 مليون جنيه.

4 - مشروع مبنى كلية الحقوق بتكلفة 106.6 مليون جنيه.

5 - مشروع مبنى كلية التربية الرياضية بتكلفة 111.6 مليون جنيه.

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6 - مشروع مبنى كلية رياض الأطفال بتكلفة 87.5 مليون جنيه.

7 - مشروع مبنى الإسكان الطلابى "نموذج ب" بتكلفة 48.3 مليون جنيه.

8 - مشروع مبنى مجمع الفصول بتكلفة 89.8 مليون جنيه.

9 - مشروع مبنى معامل الأقسام الطبية بتكلفة 52.5 مليون جنيه.

10- مشروع مبنى المستشفى الجامعى الجديد للجراحات التخصصيه بتكلفة 130 مليون جنيه.

11 - مشروع تشطيبات مبنى الأنشطة الطلابية بتكلفة 15.5 مليون جنيه.

وأوضح عزيز، أن هناك مشروعات أخرى سيتم طرحها العام المالى 2019/2020 والتى يجرى إعداد مستنداتها فى الوقت الراهن، ومنها "كلية طب الأسنان - كلية الحاسبات والمعلومات - كليه الألسن - كلية الآثار؛ بالإضافة الى مبنى ورش كلية الهندسة.