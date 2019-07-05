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تعرف على الأوراق المطلوبة لدخول الأراضى الزراعية فى القاهرة للحيز العمرانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قراراَ بشأن دراسة استنزال الأراضى الزراعية من الحيز الزراعى، بجميع أحياء القاهرة ،وخاصة أحياء "المعادى ودارالسلام و حلوان"، والسماح للراغبين من أصحاب الشأن، التقدم بطلباتهم للحى التابع بدءاَ من أول يوليو وحتى 31/7/2019 .

ويوضح الخليج 365 الأوراق المطلوبة الخاصة بطلبات المتقدمين وهى:
  1. يستمر فتح باب التقدم لمدة شهر
  2. التقدم بطلب يتضمن عقد الأرض محل الطلب وخريطة مساحية من 1 إلى 5000
وعند قبول الطلب من المحافظة يتم استكمال الأوراق التالية.. 
  1. كشف تحديد مساحى من هيئة المساحة بموقع الأرض محل العقد المسجل.
  2. خريطة مساحية من 1 الى 2500 موقع عليها الأرض معتمدة من هيئة المساحة.
  3. كشف رسمى من الضرائب العقارية يفيد بأن الأرض من ضمن المكلفات التى تخضع لضريبة الأطيان الزراعية.
  4. شهادة تصرفات عقارية للأرض محل العقد.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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