شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق المطلوبة لدخول الأراضى الزراعية فى القاهرة للحيز العمرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قراراَ بشأن دراسة استنزال الأراضى الزراعية من الحيز الزراعى، بجميع أحياء القاهرة ،وخاصة أحياء "المعادى ودارالسلام و حلوان"، والسماح للراغبين من أصحاب الشأن، التقدم بطلباتهم للحى التابع بدءاَ من أول يوليو وحتى 31/7/2019 .

يستمر فتح باب التقدم لمدة شهر . التقدم بطلب يتضمن عقد الأرض محل الطلب وخريطة مساحية من 1 إلى 5000 .

كشف تحديد مساحى من هيئة المساحة بموقع الأرض محل العقد المسجل. خريطة مساحية من 1 الى 2500 موقع عليها الأرض معتمدة من هيئة المساحة. كشف رسمى من الضرائب العقارية يفيد بأن الأرض من ضمن المكلفات التى تخضع لضريبة الأطيان الزراعية. شهادة تصرفات عقارية للأرض محل العقد.

ويوضح الخليج 365 الأوراق المطلوبة الخاصة بطلبات المتقدمين وهى:وعند قبول الطلب من المحافظة يتم استكمال الأوراق التالية..