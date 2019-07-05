شرطة التموين تلاحق الغشاشين وتضبط 15 طن سلع مجهولة المصدر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت شرطة التموين حملاتها الرقابية على الأسواق لملاحقة السلع الفاسدة ومجهولة المصدر التى تضر بصحة المواطنين.

ونجحت الحملات التموينية بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة فى ضبط 15 طن سلع مجهولة المصدر.

يذكر أن شرطة التموين نجحت على مدار 4 سنوات، فى ضبط "744,243" قضية تموينية فى مجال الغش الغذائى والتجارى والسلع التموينية المدعومة، وذلك إنفاذاً لسياسة الدولة والتى ترتكز فى أحد أهم ثوابتها على توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين من خلال فرض الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار ومكافحة الغش التجارى ومواجهة كل ما يضر بالصحة العامة.

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