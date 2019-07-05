"شورت وفانلة ومايوه".. 10 متطلبات لاختبار القدرات بكليات التربية الرياضية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كليات التربية الرياضية بالجامعات المختلفة، الملابس الرياضية المطلوبة لاختبارات القدرات كشرط أساسى للقبول بها، التى ستبدأ يوم السبت المقبل وتستمر حتى يوم 20 يوليو الجارى.

الملابس المطلوبة للبنين: الملابس المطلوبة للبنين: 1- فانلة بدون أكمام 2- بنطلون قصير (شورت) 3- حذاء خفيف 4- شراب قصير أبيض 5- لباس بحر (مايوه).

Advertisements الملابس المطلوبة من الطالبات: الملابس المطلوبة من الطالبات: 1- لباس بحر ( مايوه) 2- بلوزة 3- بنطلون تدريب 4- حذاء خفيف 5- شراب قصير أبيض.

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