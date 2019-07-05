شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 8 سنوات إقامة جبرية.. صور صادمة لزعيم المعارضة الإصلاحية بإيران موسوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ايران، صورة صادمة لـ "مير حسين موسوى" زعيم المعارضة الإيرانبة الإصلاحية والمرشح الخاسر في انتخابات 2009 الرئاسية المثيرة للجدل، برفقة زوجته زهرا رهنورد داخل مركز لعلاج القلب بالعاصمة طهران، وقد ظهر عليهم علامات الشيخوخة، وذلك بعد سنوات من الإقصاء السياسي والإقامة الجبرية.

ونشرت ‏هيئة الإذاعة البريطانية BBC على نسختها الفارسية الصورة التي جمعت بين موسوي وزوجته وأطباء.

وقالت أنها التقطت قبل أسبوع من داخل مركز لعلاج القلب بالعاصمة طهران ولم تنشر المزيد من التفاصيل، لكنها قالت أن تقارير كانت تشير السنوات الماضية لنقل موسوي للمستشفى نظرا لتدهور صحته.

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وصدمت الصورة أنصار موسوى الذين دعوا لاطلاق سراحهما بعد ٨سنوات من الاقامة الجبرية داخل منزلهما دون محاكمة او توجيه اتهامات قضائية.