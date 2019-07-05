شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تطرح 100 محل تجارى بحق الاستغلال 10 سنوات.. الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حى الزاوية الحمراء شمال القاهرة، برئاسة اللواء هشام عصمت، عن طرح حق استغلال 100 محل تجارى بمشروع السوق الحضارى بحى الزاوية الحمراء.



وقال اللواء هشام عصمت عبد الحميد، رئيس حى الزاوية الحمراء، إن محافظة القاهرة "إدارة الأملاك"، تطرح استغلال لمدة 10 سنوات لـ32 محلاً بسوق الزاوية الحضارى، وذلك من خلال المزاد العلنى الإثنين المقبل.



وأضاف رئيس حى الزاوية الحمراء، أنه تم طرح 32 محلاً آخر بسوق الزاوية الحضارى و34 محلاً أخر بمساحة 12.5 متر للمحل الواحد، وذلك من خلال المزاد العلنى الاثنين القادم 15 الشهر الجارى.