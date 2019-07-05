شكرا لقرائتكم خبر عن 18 شهرًا على البُشرى.. المنطقة الحرة بـ"عروس الصعيد" حلم يتحقق قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد محافظة المنيا للدخول فى مرحلة العمل الحقيقية لبدء تنفيذ المنطقة الحرة، والتى تعد الأولى من نوعها على مستوى محافظات الصعيد لدفع عجلة الاستثمار، وخلق الآلاف من فرص العمل للشباب.

البداية كانت مع إعلان وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أواخر العام قبل الماضى عن إنشاء أول منطقة حرة بالصعيد ويكون مقرها محافظة المنيا، لدفع عجلة الاستثمار ولتوفير فرص عمل للشباب.



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يقول المهندس محمود سعد المشرف على المنطقة الصناعية بالمنيا، إن المنطقة الحرة تُعد نقلة نوعية حقيقية لأبناء المنيا بل والصعيد ككل، إذ تُنشأ تلك المنطقة على مساحة 306 فدانًا جنوب المنطقة الصناعية بالمطاهرة، وجرى خلال الفترة الماضية عمل المقايسات اللازمة لتلك المنطقة بعد تخصيص 100 مليون جنيه من وزارة التخطيط إلى وزارة الاستثمار لبدء ترفيق المنطقة، إذ من المقرر أن تقوم "الاستثمار" بالتعاقد مع مُطور لبدء الترفيق، وستتضح جميع الأمور خلال الاجتماع المقبل فى غضون أسابيع قليلة لبدء الأعمال.

أضاف سعد، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن المنطقة والمزمع إنشاؤها جنوب المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2018 ستكون قلعة فى أعمال الغزل والنسيج، وستتخصص فى ذلك بشكل كبير، ومن المقرر أن تضم نحو 100 مصنع لجميع الجهات التى ستعمل هناك وعلى رأسها الجانب الصينى، والذى زار وفد منه تلك المنطقة عدة مرات ومتحمسون للعمل بها، خاصة أن المنطقة تمتاز بموقعها المتميز بوسط مصر وقريبة من العاصمة وباقى المحافظات، متوقعًا أن تساعد أعمال المنطقة مستقبليًا فى توفير العملة الصعبة بشكل كبير، وتشغيل الآلاف من أبناء الصعيد عماله كبير، وأن تدخل فى أعمال أخرى على رأسها صباغة المنسوجات وصناعة الملابس جاهزة ومفروشات، ما يتيح العمل التشاركى والذى يخدم المصانع المتخصصة بهذا الشأن، وسوف تشهد كافة عوامل التيسير على العاملين فيها، ومن المقرر إنشاء نقطة جمركية بها لإنهاء اجراءات الاستيراد والتصدير بسهولة، وكذلك مجمع خدمات الاستثمار على مساحة 10 آلاف متر، والذى يجرى إنشاؤه لعمل الإجراءات اللازمة لكل مستثمر بشكل سريع، ضمن توجهات الدولة لجذب الاستثمار وتشجيعها سريعًا.



يذكر أن محافظ المنيا اللواء قاسم حسين قد شهد أعمال الاجتماع الثانى لمجلس إدارة المنطقة الحرة، بحضور أحمد عفيفى رئيس قطاع شئون المناطق بالهيئة العامة للاستثمار ونائبا لرئيس مجلس الإدارة، وقال المحافظ إن دعم إنشاء المنطقة الحرة بالمنطقة الصناعية بالمنيا فى مقدمة الاهتمامات بقطاع الاستثمار وتُعد المنطقة الحرة ثمرة جهد وتعاون ودعم وزارة الاستثمار، كما يعد المشروع تدشين لأحلام أبناء المنيا فى إقامة منطقة حرة تستوعب حجم العمالة بالمحافظة وتساهم بشكل كبير فى دعم التنمية بالمنطقة.