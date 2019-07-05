أخبار × 24 ساعة.. 10 قرارات بالموازنة الجديدة لتحسين الحالة المالية للمواطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وفيما يلى أهم وأبرز الأخبار: وفيما يلى أهم وأبرز الأخبار: فحص 89 ألف و287 سيدة ضمن مبادرة الرئيس للكشف عن سرطان الثدى 10 قرارات بالموازنة الجديدة لتحسين الحالة المالية للمواطن "شعبة الخضار والفاكهة": زيادة فى معروض السلع بالأسواق و50 % انخفاضا بالأسعار لو هتخرج ولا مسافر فى "الويك إند".. اعرف توقعات حالة الطقس غدا بالمحافظات "حقائق لا تعرفها عن السولار".. الدولة تدعمه بـ40 مليار جنيه سنويًا (فيديو) نائب محافظ القاهرة: استخدم 15 حفار و3 لوادر و100 عامل لهدم مدابغ مجرى العيون الرئيس السيسى يهنئ الولايات المتحدة الأمريكية بيوم الاستقلال 4 كليات معتمدة لإجراء اختبارات القدرات بالفنون التطبيقية.. تعرف عليها صور.. إقبال المواطنين لشراء السلع المخفضة 30% بمبادرة كلنا واحد Advertisements فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم استخدام السبحة الإلكترونية ارتفاع صادرات مصر الزراعية لـ4 ملايين طن.. والبطاطس تحتل المركز الثانى لطلاب الثانوية.. الفنون التطبيقية تنظم محاضرات بالمجان حول اختبارات القدرات الإفتاء توضح حكم معرفة نوع الجنين واستخراج شهادة ميلاد قبل ولادته.. فيديو "التموين" تتعاقد على شراء 30 ألف طن زيت صويا خام التنمية المحلية تعرض جهودها فى دعم المشروعات الصغيرة أمام مسئولى البنك الأوربى الحكومة تناقش توفير تمويل مشروعات السكة الحديد والطرق وتطوير الموانئ التعليم تعدل جدول امتحانات الدور الثانى لأولى ثانوى لتبدأ 21 يوليو الجارى الوزراء: اعتماد 10 تسويات لجرائم العدوان على المال العام بأكثر من 39 مليون

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