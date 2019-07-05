شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات هامة لاستخراج قرار الوصاية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل البعض عن إجراءات استخراج قرار الوصاية، و"الخليج 365"، يوضح الإجراءات الواجب إتباعها لاستخراج قرار الوصاية حيث تشمل:

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يتقدم طالب الوصاية وصاحب الصفة، وهو غالبًا ما يكون الأم، أو وكيل عنه، بطلب إلى محكمة الأحوال الشخصية "محكمة الأسرة"، التى يتبعها موطنه، مرفقًا به عدة أوراق هى: شهادة الوفاة، صورة بطاقة الرقم القومى، شهادات ميلاد لـ"القصر"، كارنيه الدراسة أو صورة البطاقة لمن زاد سنة من الأطفال عن 16 سنة.



تحدد المحكمة جلسة، وبعد مدة لا تزيد غالبًا عن ثلاثة أسابيع أو شهر تصدر القرار، ويحصل طالب الوصاية على صورة رسمية من الحكم فى اليوم التالى لصدوره.



كما تحدد المحكمة جلسة أخرى لفحص التركة وتجنيب الأنصبة الخاصة بـ"القصر"، وغالبا ما تقرر إيداع الأموال فى البنك فى حساب خاص لا يجوز الصرف منه إلا بعد رفع الوصاية، عند بلوغ القاصر سن الرشد، أو بإذن من القاضى المختص للوصى بالصرف.