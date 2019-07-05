شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس: الدوحة تواصل اللجوء للديون.. وتكشف: أذونات خزينة بـ600 مليون ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر قطر فى سياسة اللجوء للديون فى ظل تواصل أزمتها الاقتصادية التى تعانى منها منذ إعلان دول الرباعى العربى الداعى لمكافحة الإرهاب مقاطعة قطر، حيث ذكر موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن الدوحة ما زالت تعانى من تداعيات دعم تميم بن حمد للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة حول العالم، حيث أصيبت القطاعات الاقتصادية فى الدولة بشلل تام بسبب السياسة الفاشلة للحمدين.

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وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أنه فى سبيل السيطرة على الأزمة الاقتصادية، التى تعانى منها دوحة الإرهاب، يسعى تنظيم الحمدين لحلها من خلال توفير السيولة، عن طريق إصدار أدوات الدين، بسبب شح وفرتها فى السوق، بالتزامن مع تباطؤ نمو الإيرادات والارتفاع الحاد فى النفقات الجارية، حيث أصدر مصرف قطر المركزى، بيان عن أذونات خزينة لصالح البنوك المحلية بقيمة 600 مليون ريال قطرى موزعة على 3 شرائح.

وأكد المصرف - بحسب موقع قطريليكس - أن الشريحة الأولى لأجل 3 شهور، بقيمة 300 مليون ريال، وبنسبة فائدة 2.07 %، فيما بلغت قيمة أذونات الشريحة الثانية 200 مليون ريال لأجل 6 شهور، وبنسبة فائدة 2.22 % بينما الشريحة الثالثة بقيمة 100 مليون ريال لأجل 9 شهور، بنسبة فائدة 2.23%.