​تفاصيل احتماع "خطة النواب" مع 3 وزارات لتنفيذ موازنة "البرامج والأداء"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ إستراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، تفاصيل اجتماعها مع مسئولي وزارات المالية والتخطيط والري، بوزارة التخطيط اليوم الخميس، للاتفاق حول تنفيذ المرحلة الثانية من تطبيق موازنة البرامج والأداء في وزارة الري.

وأوضحت سيلفيا نبيل، أن الاجتماع تم بحضور الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط، ومحمد السبكي وكيل وزارة المالية، وممثلين للتنظيم والإدارة ووزارة الري، للاتفاق على اختيار برامج محددة لتطبيق موازنة البرامج والأداء فيها بشكل رأسي للوصول إلى تفاصيل العمليات والأنشطة بوزارة الري وجهاتها التابعة وعددها 8، كبداية للوصول إلى تطبيق المرحلة الثانية على كافة الوزارات.

واشارت إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم تسلم هذه البرامج بشكل مبدأي للمناقشة يوم 21 /7 الجاري، من خلال نشاطين أو عمليتين بكل جهة، وتوضيح التكاليف المعيارية والتوصيف الوظيفي، بحيث يتم التنسيق بين وزارة الري وجهاز التنظيم والإدارة.

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وأوضحت سيلفيا نبيل أنه تم طلب دارسة جدوى ومؤشرات كمية، والمهلة الزمنية في تنفيذ المشروع ومراحل التنفيذ في كل ربع من الموازنة، وتوزيع المسئوليات بمعنى تحديد مسئولية كل جهة، وتوضيح التشابكات بين الجهات ودور كل منها.

وأشارت رئيس اللجنة الفرعية إلى أن اجتماع اليوم لم يكن الأول مع وزارتي المالية والتخطيط، لبحث المرحلة الثانية من البرامج والأداء، حيث سبقه اجتماعين أحدهما مع قيادات وزارة المالية، لبحث ميكنة موازنة البرامج والأداء والاتساق مع موازنة الأبواب والبنود، وتكويد كل البرامج والأداء على منظومة Gfmis.

وأضافت "نبيل"، أنه خلال الاجتماع الأول تم الاتفاق على أن يكون هناك تكويد موحد في وزارتي المالية والتخطيط لكافة البرامج، وربط برنامج الحكومة بـ 2030 والبرامج والأداء، وكل ما هو على أرض الواقع، وفقا للخطة التي وافق عليها مجلس النواب في تقرير الموازنة العامة للدولة للعام المالي 19/ 20، بالملحق الخاص بموازنة البرامج والأداء.