"تغلط في أمي هزعلك".. سالي عبدالسلام تعلق على أزمة مطار لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الإعلامية المصرية سالي عبدالسلام، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" تدوينة تعلق بها على أزمة الفنانة نانسي عجرم مع مطار لبنان.

وكتبت سالي: "بخصوص مشكلة مطار بيروت اللي فاتت، واستظراف البعض اللي مقدرش ينتقدني في وشي فقالك الكلمة الشهيرة كفاية مشاكل يا سالي!! أي كلام أنا لو على حق يا بيه ففخورة إني بجيب حقي وبالمشاكل مش زيك يا سلبي يا جبان، يا حرام".

وأضافت سالي: "نقف إن شاء الله ٧٠ ساعة مش ٣ ساعات ونصف زي ما أنا وقفت بس تغلط في أمي وتزعقلها قدام الناس، صدقني هزعلك!! ولمعلوماتكم الظابط اتحول للتحقيق ومشي، للناس اللي قالت معتذرش ياريته كان اعتذر! وده كان حق أمي ومن عند ربنا، أنا مكنتش أعرف حد هو مجرد فيديو قلت عايزة حق مامي، وشكرا تاني لسيادة السفير المصري اللي مقابلتش في جدعنته والله وقنصل مصر هناك".

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وتابعت سالي: "البوست ده جالي من كذا حد من اللي زعلوا من اللي حصلي والأخبار ومن لبنايين قبل المصريين، على فكرة اللبنانيين بيدخلوا من مكان غيرنا وطابورهم أقل مننا وحقهم و بلدهم، بس حسوا بينا أنا وأمي ساعتها وزعلوا إن يبقى عندهم حد معندوش رحمة ولا نخوة كدة، إلا الأمهات والكبار وكمان تقل أدبك وتصرخ قدام الناس وتتهم بباطل إنها قال إيه فتحت آخر شريطة وعدت منها بعد ٣ ساعات ونص وقوف يا مفتري!؟ هتشيل آخر شريطة وتكسر النظام وفي أمن وكاميرات؟؟ وكاميرات المكان تشهد عليك".

وواصلت سالي: "حاولت تكدب إني مرضتش أقف في الصف أو الطابور لسوء حظك مصوراه فيديو والناس شهدت معايا يا أفاق، بحسبن فيك لحد النهاردة، ميعادنا عند ربنا، ووحياتك لأخد اضعاف اللي أخدته من حقي، حسبي الله ونعم الوكيل، يا نانسي عجرم أنا آسفة وشكراً إنك حسيتي بينا، إحنا اتبهدلنا يومها وحتى الظباط المحترمين قدروا ده وهما اللي ساعدوني.. شكرا".

وكانت الفنانة نانسي عجرم نشرت فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تشتكي من انتظارها خمس ساعات مع رضيعتها في مطار لبنان.

ومرت الإعلامية سالي عبدالسلام، بنفس الأزمة في مطار لبنان في شهر أبريل الماضي، ونشرت فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" تتهم ضابط في مطار لبنان بالتعدي على والدتها بعد انتظار ساعات.