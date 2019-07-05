مصر | "خزان تصنيع الأدوية".. المعاينة تكشف سبب نشوب حريق بمصنع أدوية في الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خزان تصنيع الأدوية".. المعاينة تكشف سبب نشوب حريق بمصنع أدوية في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت معاينة رجال الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة أن سبب نشوب حريق بمصنع أدوية بمنطقة كعابيش، هو احتراق أحد الخزانات المستخدمة في عملية تصنيع الأدوية الطبية، بسبب إرتفاع درجة الحرارة والتفاعلات الكيميائية بالأدوية.

كانت تمكنت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة من السيطرة على حريق شب بشركة أدوية بمنطقة كعابيش بنطاق قسم شرطة الهرم، دون وقوع خسائربشرية وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، إخطار من غرفة النجدة بنشوب حريق بشركة أدوية بمنطقة عكابيش دائر قسم شرطة الهرم، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية، وصحبتهم سيارات الإطفاء وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، ومحاصرة النيران، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.

وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.