مصر | ماس كهربائي وراء حريق كشك في حلوان

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عاد الهدوء بعدما شب حريق محدود داخل أحد الأكشاك المتواجدة بمنطقة حلوان في محافظة القاهرة، دون وجود اصابات وتم اخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع حريق باحد الاكشاك بمنطقة حلوان، وعلى الفور تم الدفع ب3 سيارات، وتمكنت الحماية من اخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.