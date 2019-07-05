أخبار مصر | تعليق وقفة تضامنية مع الصحفيين المحتجزين: إعلاءً لقيمة العمومية ومجلسها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق وقفة تضامنية مع الصحفيين المحتجزين: إعلاءً لقيمة العمومية ومجلسها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال الزملاء في بيانهم: "تأكيدًا على إعلاء قيمة وحدة الجمعية العمومية للصحفيين ومجلسها المنتخب، لمواجهة هذه الأزمة، واستجابة لدعوة النقيب أن نصطف معًا، ودعم تدخله لدى كل الأطراف؛ نعلن تعليق الوقفة التضامنية التي كان مقرر لها يوم السبت المقبل"
وأضاف البيان : "نحن إذ نعلن ذلك، فإننا نطالب باستمرار جهود مؤسسة النقابة النقيب وكافة أعضاء المجلس، للإفراج عن كل الزملاء المحتجزين، وتحسين ظروفهم حتى الإفراج النهائي عنهم، ورفض الحملة التي استهدفتهم دون سند من الحقيقة، بالإضافة إلى التمسك بالأعراف النقابية الثابتة التي تبدأ من حضور التحقيقات مع أي زميل"
وتابع البيان: "إننا نؤكد على أهمية تكامل جهود النقيب والمجلس والجمعية العمومية، وعدم تعارضها بالتنسيق بين كافة الجهود، للإفراج عن زملائنا ودعم العمل النقابي المؤسسي وإرساء مبادئه".
وكان وجه ضياء رشوان نقيب الصحفيين، نداء للزملاء أعضاء النقابة الحريصين على قيام نقابتهم بواجباتها القانونية والنقابية تجاه زملائهم المحبوسين على ذمة بعض القضايا، بالالتزام بما يتخذه النقيب ومجلس النقابة ولجنة الحريات من قرارات وإجراءات للوفاء بهذه الواجبات، بما يضمن تحقيق مصالح وحقوق هؤلاء الزملاء.
ودعا "رشوان"، أعضاء النقابة، إلى العمل والتعاون مع من شرفتهم الجمعية العمومية بتمثيلها في أداءهم لهذه الواجبات، وأن يحرصوا على أن تكون اقتراحاتهم ومبادراتهم لمساندة زملائهم المحبوسين، ضمن العمل النقابي المؤسسي.
وشدد نقيب الصحفيين في على استمراره ومجلس النقابة ولجنة الحريات في بذل كل الجهود القانونية والنقابية الواجبة تجاه الزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس المحتجزين على ذمة إحدى القضايا.