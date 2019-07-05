أخبار مصر | تعليق وقفة تضامنية مع الصحفيين المحتجزين: إعلاءً لقيمة العمومية ومجلسها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق وقفة تضامنية مع الصحفيين المحتجزين: إعلاءً لقيمة العمومية ومجلسها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بيانًا، أكدوا فيه تضامنهم مع الزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس، وغيرهم من الصحفيين المحتجزين.

وقال الزملاء في بيانهم: "تأكيدًا على إعلاء قيمة وحدة الجمعية العمومية للصحفيين ومجلسها المنتخب، لمواجهة هذه الأزمة، واستجابة لدعوة النقيب أن نصطف معًا، ودعم تدخله لدى كل الأطراف؛ نعلن تعليق الوقفة التضامنية التي كان مقرر لها يوم السبت المقبل"

وأضاف البيان : "نحن إذ نعلن ذلك، فإننا نطالب باستمرار جهود مؤسسة النقابة النقيب وكافة أعضاء المجلس، للإفراج عن كل الزملاء المحتجزين، وتحسين ظروفهم حتى الإفراج النهائي عنهم، ورفض الحملة التي استهدفتهم دون سند من الحقيقة، بالإضافة إلى التمسك بالأعراف النقابية الثابتة التي تبدأ من حضور التحقيقات مع أي زميل"

وتابع البيان: "إننا نؤكد على أهمية تكامل جهود النقيب والمجلس والجمعية العمومية، وعدم تعارضها بالتنسيق بين كافة الجهود، للإفراج عن زملائنا ودعم العمل النقابي المؤسسي وإرساء مبادئه".

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