أخبار مصر | فيديو بيع رأس تمثال الملك توت عنخ آمون بمبلغ 3 ملايين و800 ألف إسترليني في لندن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو بيع رأس تمثال الملك توت عنخ آمون بمبلغ 3 ملايين و800 ألف إسترليني في لندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت صالة كريستيز للمزادات بلندن فيديو للحظة بيع رأس تمثال للملك توت عنخ آمون، مساء اليوم والذي بيع بمبلغ 3 مليون 800 ألف جنيه استرليني لأحد الأثرياء.

وأعلنت الصالة أن الرأس ترجع للدولة الحديثة ، 1333 ق.م ووصفتها بأنها عبارة عن تمثال رائع للملك الشاب يمكن التعرف عليه من خلال التاج المميز ذي الجوانب المتوهجة والأعلى المحدبة قليلاً، يعلوه ريش مزدوج طويل القامة مع تفاصيل منحوتة بشكل مريح.

وملامح الوجه ذات التصميم الرائع مع اكتئاب عميق بين العيون الطبيعية والحواجب، والمنحوتة بحساسية، والوجه السمين مع عظام عالية، والفم مثير بشكل خاص مع الشفة العليا السميكة والشفة السفلية الصغيرة الكاملة في ابتسامة باهتة مع زوايا مقلوبة، والعينين والفم بخطوط محددة جيدًا، وترك الأذنين مرئية وأنيقة مؤطرة على جانبي التاج، والذقن المستديرة واللحية الزائفة مفقودة الآن، ومن المحتمل أن يكون الرأس جزءًا من تمثال جالس في الأصل، مع وجود دعم في الخلف ارتفاع الرأس 11 بوصة ما يساوي 28.5 سم، ومصدرها مجموعة السيد برينز فيلهلم فون ثورن والتي ترجع لعام 1960.

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يذكر أن وزارة الآثار دعت اليوم اللجنة القومية ‏للآثار المستردة للانعقاد بشكل طارئ أول الأسبوع القادم برئاسة وزير الآثار، وبحضور الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وقيادات كل من وزارات الخارجية والداخلية والعدل والنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة والجهات الأمنية والرقابية والسيادية ‏بالدولة، وذلك لمناقشة موقف المزاد الذي انعقد يومي 3 و 4 يوليو الجاري بصالة مزادات كريستيز بلندن و الإجراءات التي سيتم استكمالها و الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها من جانب السلطات المصرية بعد بيع قطع ‏آثار مصرية.

وأعلنت وزارة الآثار وأجهزة الدولة أنها لن تتوانى عن اتخاذ أي إجراءات لاسترداد الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة أينما وجدت وبصرف النظر عن وقت خروجها ولو حتي منذ عشرات السنين

وستستكمل مصر سياستها في استرداد الاثار المصرية والتي تنتهجها مصر منذ سنوات عديدة وأثمرت عن استرداد آلاف القطع الأثرية من أكثر من ١٥ دولة خلال السنوات القلية الماضية بالطرق الدبلوماسية والقانونية وطبقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وكانت وزارتي الآثار والخارجية فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية؛ قامتا بمخاطبة صالة ‏مزادات كريستيز بلندن، ومنظمة اليونيسكو والخارجية البريطانية لوقف إجراءات بيع القطع ‏والتحفظ عليها وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها، فضلاً عن المطالبة بأحقية مصر ‏في استعادتها في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة. ‏